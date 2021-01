Australian Open, nuova disavventura per Yulia Putintseva

Non c’è pace per la tennista Yulia Putintseva che si triva in quarantena a Melbourne senza la possibilità di allenarsi dopo che sul suo vuolo sono stati riscontrati dei positivi.

La sportiva qualche giorno fa aveva trovato nella sua stanza d’hotel e poi lo aveva raccontato sui social un topo. Dopo vari appelli era riuscita a cambiare camera.

Oggi un nuovo “amico” è venuto a farle visita: sui social ha così scitto: “Camera cambiata ma stessa storia – ha scritto su Twitter – Volevo andare a dormire ma non posso”.

Altro topo e altra esperienza da incubo.

OMNISPORT | 19-01-2021 16:53