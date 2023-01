Australian Open, Paul in semifinale: si ferma la corsa di Shelton

25-01-2023 08:56

È Tommy Paul il terzo semifinalista degli Australian Open 2023. Il classe ’97 si è infatti aggiudicato il derby made in Usa con la rivelazione Ben Shelton riuscendo così a entrare per la prima volta in carriera tra i primi quattro di uno Slam. Vincitore finora di un solo torneo, a Stoccolma nel 2021, Paul si prepara a entrare tra i primi 20 del ranking ATP (a inizio torneo era al numero 28) grazie al 7-6(6), 6-3, 5-7, 6-4 con il quale ha arrestato la corsa del connazionale figlio d’arte, comunque rivelazione del torneo.

Per il tennis statunitense, capace di portare otto propri rappresentanti al terzo turno di uno Slam come non accadeva dal 2001, con ben quattro derby dai sedicesimi in avanti, si tratta della conferma di un ritorno ad alti livelli che per la consacrazione attende tuttavia ancora quel successo in un torneo Major, che manca dalla vittoria ottenuta da Andy Roddick agli US Open 2003.

Paul è sempre stato in controllo del match, sebbene il primo set sia stato dominato dai servizi e si sia deciso al tie break. Nel secondo set decisivo il break nel quinto gioco, momento a partire dal quale Paul ha preso il largo andando anche vicino a chiudere la partita in tre set, prima del passaggio a vuoto sul 4-3 e servizio che ha rianimato Shelton. La svolta nel quarto set: con Paul stanco il quinto sembrava nell’aria e invece arriva subito il break decisivo del ragazzo del New Jersey.