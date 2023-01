Australian Open, rammarico Korda: si ritira e Khachanov va in semifinale

24-01-2023 08:32

Si infrange il sogno di Sebastian Korda, americano, figlio d’arte che fino a qui stava giocando un ottimo tennis. Nella notte italiana a causa di un problema ai tendini del polso della mano destra si è dovuto ritirare mentre era in campo per i quarti contro Karen Khachanov che così vola in semifinale agli Australian Open.

Il match c’è fino al 7-6, 2-3 del secondo set, poi il n. 31 del ranking è stato costretto a chiamare un medical time out per un problema al polso destro, ma il dolore non migliorerà.

Il russo approda a una semifinale per il secondo anno di fila e ora attende il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Jiri Lehecka.

Il punteggio, quando Korda si è ritirato parlava di 7-6(5), 6-3, 3-0. Korda le ha provate tutte ma non ha potuto fare altrimenti.