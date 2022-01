Australian Open, Sabalenka agli ottavi

22-01-2022 10:48

La testa di serie femminile, numero 2, degli Australian Open Aryna Sabalenka avanza agli ottavi della prima prova Slam e batte Vondrousova 4-6 6-3 6. Segnali di miglioramento da parte della bielorussa che fino a questo momento ha faticato e non poco.

Si fa un regalo Alizé Cornet che vince, nel giorno del suo 32esimo compleanno, contro Tamara Zidansek in rimonta 4-6, 6-4, 6-2 in 2h43′. Raggiunge gli ottavi per la seconda volta in carriera dopo il 2009.

Temina il torneo della padrona di casa Maddison Inglis che si arrende all’estone Kanepi per 2-6, 6-2, 6-0. Vittoria senza difficoltà per Elise Mertens su Shuai Zheng, 6-2, 6-2. Dopo aver battuto Kontaveit la Tauson saluta il torneo e si arrende all’americana Danielle Collins per 4-6, 6-4, 7-5 in 2h35′. Vince anche l’ex numero uno al mondo la rumena, Simona Halep che in poco più di un’ora elimina Danka Kovinic per 6-1, 6-2.

Nell’ultimo match della giornata Iga Swiatek batte la Kasatinka per 6 – 2, 6-3.

OMNISPORT