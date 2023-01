Australian Open, Sabalenka vince il suo primo Slam

La bielorussa batte in rimonta la kazaka Rybakina in tre set. È il suo primo grande trionfo in carriera.

28-01-2023 12:28

Era la finale più giusta fra due tenniste che non avevano mai perso nemmeno un set in tutti i turni precedenti. Adesso nell’ultimo atto del torneo singolare femminile degli Australian Open 2023 si è scritta una nuova pagina di storia con il primo titolo del Grande Slam vinto dalla bielorussa Aryna Sabalenka. Battuta in tre set in rimonta la kazaka Elena Rybakina.

Nel primo parziale la protagonista è stata proprio Elena Rybakina, numero 22 del tabellone, che si è portata a casa il set 6-4 anche per via dei numerosi doppi falli commessi da Aryna Sabalenka: cinque a zero. La russa si è poi però ripresa, aggiudicandosi il secondo set 6-3 dove ha chiuso il parziale con un ace centrale.

Le due sono arrivate dunque al terzo e decisivo set, dove Sabalenka ha colpito con il break dopo il 3-3 e ha poi chiuso il parziale 6-4. Vinto il match in rimonta contro Rybakina, campionessa a Wimbledon lo scorso anno, e conquistato così a 24 anni da numero cinque del tabellone il suo primo titolo in uno Slam.

Con questo grande successo, Sabalenka sale di nuovo il ranking Wta e si mette al secondo posto dietro Iga Swiatek. Ritorno invece in top-ten per la finalista Rybakina, ora decima.