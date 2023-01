Australian Open, Sinner fuori agli ottavi: vince Tsitsipas in cinque set

22-01-2023 13:32

L’avventura di Jannik Sinner agli Australian Open si è fermata anche in questo 2023 contro Stefanos Tsitsipas. Dopo la sconfitta ai quarti della passata stagione, questa volta il greco ha fermato il tennista altoatesino agli ottavi di finale al termine di una partita lunghissima durata cinque set e ben quattro ore. 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 il punteggio finale in favore di Tsitsipas.

È stata però una partita del tutto diversa rispetto a quella di dodici mesi fa, sempre sul campo di Melbourne. Perché lo scorso anno fa Sinner aveva perso senza appello, tre set a zero. Questa volta ha provato a fare una rimonta incredibile, salvo poi fermarsi al quinto e decisivo parziale dove il greco è stato di certo ben più in forma rispetto all’azzurro.

Doppio vantaggio infatti per Tsitsipas, bravo a portarsi a casa 6-4 il primo set per poi chiudere a suo favore anche il secondo con lo stesso punteggio. Quindi è partita la rimonta di Sinner, che si è aggiudicato per 6-3 il terzo set e per 6-4 il quarto. Non c’è stato però scampo nel quinto e ultimo parziale, con Tsitsipas che ha chiuso 6-3 e si è aggiudicato così il match.

Sinner è uscito dunque un turno prima dagli Australian Open rispetto alla passata stagione, ma questa volta a testa altissima. La mancanza più grave è stato di sicuro il disastroso quattro su 26 nelle palle break. Ora per Tsitsipas ci sarà l’appuntamento ai quarti di finale contro il cecoslovacco Jiri Lehecka, capace di battere agli ottavi il canadese Felix Auger-Aliassime.