Australian Open, Sinner tra i favoriti e la rinascita di Berrettini: l’opinione di Bertolucci

Nadal annuncia il forfait dall’Australian Open, primo slam della stagione, e prima occasione per Jannik Sinner indicato tra i favoriti alla vittoria finale. Bertolucci spera nel coraggio di Berrettini

07-01-2024 16:30

La sbornia posta Coppa Davis è passata, la sorpresa e la speranza delle Atp Finals sono riposte in un cassetto. Ora è il momento di ricominciare per il mondo del tennis. Il primo appuntamento della stagione è stato il torneo di Brisbane ma ora si avvicina la data cerchiata in rosso, quella del primo slam con l’Australian Open che rappresenta la prima grande occasione per Jannik Sinner e per Matteo Berrettini.

Sinner tra i favoriti

Jannik Sinner non si può più nascondere. Il tennista di San Candido arriva all’appuntamento con lo slam australiano con il ruolo di favorito o almeno nella lista dei favoriti. Un carico di pressione in più che però a questo punto Jannik deve imparare ad abbracciare come rivela anche Paolo Bertolucci dalle colonne della Gazzetta dello Sport: “Jannik si è messo nella condizione, grazie al suo talento, alla sua etica e all’aiuto del team, di inseguire il sogno di diventare il più forte giocatore al mondo. Non credo ci sarà troppo da attenere per vederlo realizzato”.

Rinascita Berrettini

I tifosi italiani si aspettano conferme dopo il bellissimo finale di stagione da parte di Jannik Sinner, ma sperano anche nella rinascita di un altro talento del tennis italiano: Matteo Berrettini. Il romano ha vissuto un 2023 tormentato dagli infortuni ma ora sbarca in Australia per riprendere confidenza con il campo dopo una lunga assenza.

Per Bertolucci si tratta di una notizia più che positiva: “La scelta di Berrettini di affrontare l’incognita di un torneo così impegnativo come uno Slam certifica che il giocatore romano sta ritrovando la condizione atletica e mentale per provare a riproporsi ad alti livelli. Aveva l’alternativa di prolungare l’assenza fino al mese prossimo per poi usufruire del ranking protetto e la sua scelta va lodata per il coraggio”.

Australian Open: al via le qualificazioni con un derby

Intanto comincia la vera marcia di avvicinamento agli Australian Open. Nadal ha comunicato il suo forfait a causa di un problema muscolare con lo slam australiano che perde subito un protagonista. Ma da domani sarà il momento anche degli azzurri che affrontano le qualificazioni, saranno 20 al via per provare ad accedere al tabellone principale.

Testa di serie numero 2 per l’azzurro Cobolli che tra sulla sua strada l’australiano Jin. Ma grande attenzione anche al derby che mette di fronte Nardi e Maestrelli. Ai nastri di appetenza ci saranno anche: Pellegrino, Brancaccio, Bonadio, Passaro, Gaio, Cecchinato, Napolitano, Zeppieri, Gigante, Giannessi, Agamennone, Bellucci, Darderi e Valvassori.