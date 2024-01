Tennis, Matteo Berrettini agli Australian Open: problemi risolti, è in partenza

Sciolte tutte le riserve: Berrettini parteciperà al primo Slam della stagione. Il campione romano in partenza per Melbourne, giocherà direttamente il primo turno del torneo.

05-01-2024 23:31

Matteo Berrettini giocherà gli Australian Open, è in partenza per Melbourne e rientrerà in campo direttamente al primo turno del primo Slam del 2024. Sciolte le riserve, dunque, e spazzati via tutti i dubbi che il rumoroso silenzio degli ultimi giorni aveva alimentato. Berrettini non ha alcuna intenzione di mollare, giocherà – senza alcun match di preparazione preliminare – il primo, importante torneo della nuova stagione.

Berrettini, un 2023 segnato dai tanti infortuni

Legittimi i dubbi legati alle condizioni del campione romano, dal momento che Berrettini aveva chiuso da spettatore un 2023 segnato da infortuni in serie. I tifosi italiani lo ricorderanno in tribuna a Malaga, a incitare e spronare i compagni nella trionfale settimana delle Finals di Davis, chiusasi col meritato trionfo di Sinner e soci. L’ultima partita a fine estate, poi un lungo autunno speso a cercare di recuperare in tempo e a rinviare di continuo il rientro. Un rinvio dopo l’altro, fino al termine della stagione.

Il forfait a Brisbane e l’allarme per Melbourne

E un forfait ha segnato anche questo inizio di 2024. Annunciato in tabellone al torneo di Brisbane, Berrettini si è visto costretto a rinunciare per un problema al piede. Stesso motivo che lo indurrà a rinunciare pure al successivo torneo di Auckland, in Nuova Zelanda, ultimo appuntamento prima degli Australian Open. Problema al piede che aveva messo in forse la stessa partecipazione agli Australian Open. Decisivo il provino effettuato insieme al fratello Jacopo e al nuovo coach Francisco Roig: test superato, via libera alla partenza per l’Australia.

Via libera per l’Australia, attesa pure Melissa Satta

Qualcosa, per la verità, si era intuito dopo aver visto la storia Instagram del romano, sorridente in ascensore assieme al fratello e al papà. Ma solo in serata è arrivata l’ufficialità della partenza. Berrettini diretto in Australia da Malpensa, per il momento in compagnia soltanto del suo staff. Ma presto potrebbe raggiungerlo Melissa Satta, la fidanzata che gli è stata sempre accanto in questi mesi difficili e che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme a Maddox, il figlio avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng. Tutti insieme in Australia, per vivere una nuova avventura sotto rete.