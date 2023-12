Tennis, Berrettini gelato da Pietrangeli ai SuperTennis Awards: frase inopportuna?

Non è passata inosservata la misteriosa frase di Nicola Pietrangeli che ha lasciato stizzito Matteo Berrettini durante i SuperTennis Awards andati in scena lo scorso lunedì

Lunedì sera 4 dicembre a Milano sono andati in scena i SuperTennis Awards, ovvero gli Oscar del tennis italiano. Oltre all’attesissimo Jannik Sinner, autentico trascinatore della squadra italiana al recente successo in Coppa Davis, erano presenti anche gli altri rappresentanti del movimento italiano della racchetta, compresi Matteo Berrettini e Nicola Pietrangeli, protagonisti di un siparietto che non è passato inosservato.

Cos’è successo

Tra gli ospiti d’onore dei SuperTennis Awards, andati in onda sull’omonimo canale televisivo, era presente anche Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di vincere in due occasioni il Roland Garros e di guidare da capitano la squadra italiana di Davis al successo del 1976 in Cile. Una volta salito sul palco Pietrangeli ha iniziato a salutare e stringere la mano ai protagonisti presenti a partire da Jannik Sinner. Dopo l’altoatesino è arrivato il turno di Matteo Berrettini, al quale Pietrangeli ha detto qualcosa dopo avergli stretto la mano.

La reazione di Berrettini

Non è stato possibile sentire cosa Pietrangeli abbia detto a Berrettini, ma l’iniziale reazione di sorpresa del finalista di Wimbledon 2021, successivamente tramutatasi in gelo e stizza, lascia immagine come non abbia apprezzato l’affermazione del due volte campione slam tra il 1959 e il 1960.

Cosa sembrerebbe aver detto Pietrangeli

Pietrangeli non è certo nuovo ad affermazioni pungenti e questa sembrerebbe essere proprio una di quelle. La gestualità della leggenda del tennis azzurro sembra suggerire, come hanno ipotizzato anche vari utenti sui social, che la frase della discordia possa essere stata: “Ma tu che ci fai qui?”. Affermazione riferita ovviamente al fatto che Berrettini non abbia contribuito direttamente al successo della squadra italiana in Coppa Davis e che spiegherebbe anche la reazione stizzita dell’ex n°6 al mondo.

Berrettini al J Medical

È di oggi invece la notizia della visita di Berrettini al J Medical. Dopo una stagione da dimenticare, contraddistinta da continui infortuni che hanno comportato il crollo in classifica dell’ex n°6 ATP, il tennista romano si è recato al centro medico della Juventus per delle visite e dei controlli sulle sue condizioni fisiche in vista della prossima stagione, che vuole essere di riscatto per il finalista di Wimbledon 2021.