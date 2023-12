Tennis, Berrettini-Satta: Panatta senza filtri sulla love story, il giudizio è categorico

Il Riformista intervista Adriano Panatta che parla a lungo e diffusamente della coppia formata da Matteo Berrettini e Melissa Satta: intervento molto significativo.

04-12-2023 21:00

Di belle donne se ne intende. Quand’era una star del tennis, e anche dopo aver smesso, Adriano Panatta ha vissuto relazioni famose e coinvolgenti, appassionanti, intense. Chi meglio di lui, insomma, per un giudizio disincantato su una delle coppie più “discusse” del panorama sportivo italiano: Matteo Berrettini e Melissa Satta. Il campione e la showgirl, bellissimo lui e bellissima lei. Una coppia esplosiva, anche se molto chiacchierata. Per qualcuno, addirittura, alla base degli ultimi insuccessi e dei problemi fisici del bel Matteo ci sarebbe proprio Melissa. Da non credere. Eppure non sono pochi, purtroppo, quelli che ci credono davvero.

Love story Berrettini-Satta, ora parla Panatta

Tra questi non c’è “Adrianone” Panatta, che in un’intervista concessa a Il Riformista ha parlato a lungo e diffusamente della love story, schierandosi apertamente contro gli haters e a favore dell’amore. “Lasciateli stare”, l’invito categorico dell’ex campione.

Secondo me lui non fa niente di particolare, che torto è quello di avere una bella e conosciuta ragazza? Non credo ci sia niente di male. Per quale motivo bisogna pensare che una bella ragazza famosa possa far male e invece la classica studentessa sia meno pericolosa? Intanto le donne non hanno mai fatto male a nessuno.

L’intervento in difesa di Matteo e Melissa

Una vera e propria difesa a spada tratta del diritto di Berrettini di scegliersi la fidanzata che gli pare e della stessa Satta di non essere additata come “colpevole” dei problemi fisici del compagno.

Panatta e la spiegazione degli infortuni di Berrettini

