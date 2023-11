Tennis Coppa Davis Berrettini a ruota libera: Sinner, il nuovo allenatore e l'idea del ritiro

Matteo Berrettini a tutto campo, il giocatore romano ha deciso di raggiungere la squadra italiana a Malaga in vista delle Final Eight di Coppa Davis. Lui che alla maglia azzurra ci ha sempre tenuto tanto ha dovuto rinunciare alla possibilità di scendere in campo visto che è ancora alla prese con un infortunio. In conferenza stampa l’azzurro ha parlato di tanti argomenti a cominciare dalla sua voglia di tornare in campo.

La decisione di prendere un aereo e raggiungere la squadra a Malaga anche quando non hai la possibilità di giocare non è da tutti. Ma Matteo Berrettini ha sempre avuto un grande attaccamento alla maglia azzurra e anche questa scelta lo conferma: “Sono venuto qui per me e per la squadra, per prendere energia positiva allenandomi con i ragazzi e divertendomi sugli spalti. Purtroppo non posso essere in campo ma credo fortemente nel gruppo. Ho parlato con Filippo Volandri”.

“Erano tutti contenti di avermi con loro – continua Berrettini – e quindi ho preso l’aereo e sono venuto qui. La squadra la vedo bene, con la giusta tensione, poi ci possono essere un milione di sorprese. Jannik? Direi che è discretamente in forma (ha detto ridendo), quindi siamo pronti alla battaglia”.

Nel 2021 la finale raggiunta a Wimbledon aveva messo Berrettini al top del tennis italiano, era lui il giocatore di punta ma complici gli infortuni e l’incredibile crescita di Jannik Sinner, ora è il 22enne a prendersi le luci della ribalta. “Ho sempre saputo che Jannik avrebbe fatto tutto questo. E’ una cosa che si sente quando giochi con un tennista di alto livello. La sua crescita era solo questione di tempo. Le condizioni di Torino e in generale dei tornei indoor, sono le sue. Dietro Novak sul veloce c’è solo lui”.

“Non c’è invidia – dice parlando del suo rapporto con il tennista di San Candido – E’ una questione di sano agonismo. Lo definisco come credo lo abbia utilizzato lui negli anni precedenti. Sicuramene mi sarebbe piaciuto essere alle Finals, godermele come se le è godute lui. L’episodio di orino è stato la più grande delusione della mia carriera”.

Volandri alle prese con le scelte di formazione per la prima sfida di Davis: Sinner potrebbe giocare anche in doppio con Bolelli, Arnaldi favorito sui due Lorenzo.

Ancora nessuna novità riguardo il nuovo allenatore. Dopo una stagione difficile e tanti anni insieme è arrivata la decisione di separarsi dall’allenatore storico Vincenzo Santopadre ma al momento “Martello” non ha ancora comunicato il nome del nuovo coach.

Sto finalizzando e appena avrò organizzato tutto lo comunicherò. Sto ancora considerando cosa è meglio per il mio futuro. Ma voglio spendere due per per Vincenzo perché senza di lui sicuramente non sarei qui. Ogni tanto mi riguardo le partite, i video sul telefono, quando ci divertivamo insieme giocando Futures e Challengers in giro per il mondo.

Se penso a me giocatore di tennis professionista penso a me e lui insieme. Ma alla fine è stato un processo a cui siamo arrivati insieme. Ci siamo guardati e abbiamo detti: mi sa che quando non c’è più niente da dare. Quando lo abbiamo fato avevo i brividi.