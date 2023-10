Tennis, Santopadre risponde a Berrettini: il messaggio dell'ex allenatore su Instagram

Santopadre, storico coach di Berrettini, risponde su Instagram all'ex allievo dopo l'annuncio dell'addio: la separazione è stata consensuale e condivisa.

30-10-2023 20:11

Dopo il messaggio d’addio di Matteo Berrettini, arriva quello di Vincenzo Santopadre. Viaggia attraverso i social la separazione – priva di rancori e di veleni – tra il campione romano e quello che ormai è il suo ex allenatore. Un rapporto durato tredici anni, durante i quali sia ‘The Hammer’ che ‘Vinz’ hanno costruito un solido legame umano, che andava – e resta – al di là del campo da tennis. Sempre insieme. Fino alla fine. Che è arrivata qualche giorno fa, a sorpresa, con l’annuncio di Berrettini su Instagram.

Berrettini-Santopadre, divorzio dopo 13 anni

Un annuncio senza polemiche e intriso anzi di commozione, a cui Santopadre ha dato risposta a distanza di alcune ore. Lasciando capire come la decisione di separarsi fosse ormai condivisa da entrambi, il frutto di una riflessione comune e consapevole, nella quale probabilmente un ruolo possono averlo giocato gli stessi progressi di Jannik Sinner, seguiti al cambio di allenatore. La speranza, di Berrettini e di Santopadre, è che lo stesso possa verificarsi con Matteo, anche se non è ancora chiaro chi prenderà il posto del 52enne ex tennista e coach romano.

La risposta di ‘Vinz’ al messaggio di ‘The Hammer’

Si apre così il messaggio di ‘Vinz’ su Instagram in risposta all’addio di Berrettini:

Matt, anzi ni , anche io come te ero indeciso se mettere nero su bianco. Come ti ho scritto ieri il rischio era di “inquinare” quello splendido fluire della nostra magia, di freezare quella scintilla che è partita nel settembre del 2010 (campo n.5 dell’Aniene: te e Jacopo mezzi febbricitanti al “provino”….me lo ricordo come fosse ieri!) ma anche stavolta alla fine siamo in sintonia e allora eccomi qui! Ci siamo aiutati a crescere e di questo ti sono grato. Ci siamo costruiti nel tempo un rapporto sano, positivo, vincente (e come sai non parlo di ace sulle palle break).

La precisazione di Santopadre: separazione condivisa

La seconda parte del messaggio contiene il riferimento alla condivisione della separazione: