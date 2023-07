Wimbledon, Satta e Berrettini incantano social e tabloid inglesi: Melissa la Dea è la wag più apprezzata

La coppia ha ammaliato il pubblico londinese nel corso delle quattro partite disputate dal tennista romano. Sulla vicenda è intervenuto anche Corrado Barazzutti, ex capitano di Davis: nessun giro di parole

12-07-2023 11:08

Il sogno di conquistare il primo slam in carriera per ora è rimandato, con l’erba di Wimbledon che ha respinta una volta ancora Matteo Berrettini, fermato dalla tempra d’acciaio di Carlos Alcaraz.

Ma all’All England Club non vedono l’ora di abbracciare nuovamente il tennista romano, finalista nel 2021 e sfortunatissimo protagonista nel 2022, quando un maledetto tampone positivo al Covid gli ha negato l’opportunità di detronizzare Djokovic (Berrettini arrivava al Championship in condizioni fisiche favolose dopo i precedenti successi ottenuti al Queen’s e a Stoccarda).

Ma a incentivare la voglia degli inglesi di vederlo nuovamente giocare sui campi d’erba più famosi al mondo non è soltanto la qualità del gioco di Matteo, quanto anche la presenza di Melissa Satta al suo fianco. Una che non è solita passare inosservata, ma che stavolta ha davvero bucato l’obiettivo dei fotografi.

Melissa, la wag più sexy

La compagna del giocatore ha letteralmente ammaliato il pubblico londinese nel corso delle quattro partite disputate dal tennista romano: l’elegantissima camicia color crema con la quale s’è presentata al box del giocatore nel corso dell’ottavo di finale contro Alcaraz ha richiamato l’attenzione di fotografi e semplici curiosi, che non hanno esitato a eleggerla come la “wag” più sexy dell’edizione 2023 del torneo.

Alla stregua di una Dea

Alcuni tabloid inglesi, da sempre molto attenti alle presenze femminili sugli spalti e negli eventi mondani legati al mondo dello sport, si sono addirittura spinti oltre, definendola alla stregua di una Dea.

Tutto questo per la gioia di Melissa che, grazie anche agli ottimi risultati ottenuti dal compagno (e dalla relativa visibilità ottenuta di riflesso), ha visto aumentare sensibilmente anche il numero di followers sui propri profili social.

Anche Barazzutti si schiera

La tensione con la quale la showgirl ha vissuto le partite disputate da Berrettini ha colpito tanto quanto la sua bellezza. E sull’argomento è tornato anche Corrado Barazzutti, ex capitano di Davis dell’Italia, nonché componente dello storico quartetto che nel 1976 conquistò l’insalatiera a Santiago del Cile in una finale passata alla storia anche per i risvolti politici che assunse all’epoca, oltre che per quelli sportivi.

Barazzutti, commentando la corsa londinese di Berrettini, ha avuto parole di grande elogio per l’ex numero uno del tennis azzurro:

Matteo è ritornato, penso che tutti se ne sia accorti. E penso anche che tutte le cose che si dicono riguardo alla sua relazione con Melissa Satta siano soltanto delle str…

Come a dire: chi sostiene che gli scarsi risultati ottenuti nell’ultimo anno da Berrettini (segnato da molti infortuni) fossero imputabili alla sua storia con la showgirl forse farebbe meglio a cambiare discorso. Perché Matteo ha dimostrato che, se in condizione, può dire la sua con tutti. Sperando che il fisico d’ora in poi gli dia tregua, consentendogli di mostrare al mondo tutto il suo indubbio valore.