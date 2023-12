Tennis Berrettini, la Juventus non porta fortuna: il rientro a Brisbane rischia di saltare

Matteo Berrettini potrebbe decidere di cambiare i suoi programmi dopo la tre giorni di visite al J Medical a Torino: il romano potrebbe essere costretto a rinunciare a Brisbane e andare direttamente agli Australian Open

20-12-2023 19:18

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Non sono arrivate buone notizie dalle tre giorni di Matteo Berrettini al J Medical, il centro medico della Juventus a Torino. Il tennista romano infatti potrebbe essere costretto a cambiare i suoi piani per il rientro in Australia e allungare ancora di più i tempi di assenza dai campi di gioco.

Il problema di Berrettini

Secondo quanto emerso dalle tre giorni di controlli al J Medical, Matteo Berrettini ha avuto dei problemi ai piedi dovuto all’uso di plantari. Non si tratta di un nuovo infortunio ma sicuramente di un ulteriore intoppo nella strada verso il recupero e il ritorno in campo. L’assenza del romano dai campi da gioco rischia di subire un ulteriore ritardo a causa di questo piccolo problema fisico.

Il ritorno in Australia

I piani di Matteo Berrettini erano quelli di tornare a giocare a Brisbane, una scelta dovuta alla voglia di tornare in campo dopo un lungo infortunio ma anche alla partecipazione ai prossimi Australian Open. A Brisbane infatti il romano avrebbe difeso i 162 punti conquistati lo scorso anno che in caso di “scadenza” avrebbero spedito il tennista azzurro fuori dalle Top 100 della classifica ATP.

Un particolare non da poco per Martello che se dovesse uscire dai primi 100 al mondo e in mancanza di una wild card sarebbe costretto a giocare le qualificazioni agli Australian Open.

Le tappe verso il rientro

Nella giornata di ieri Matteo Berrettini si è allenato a Montecarlo insieme al compagno di Nazionale Lorenzo Sonego, anche lui in partenza per l’Australia. Le notizie arrivate a Torino rischiano di alterare i piani del giocatore italiano che potrebbe comunque decidere all’ultimo minuto di provare a entrare in uno dei tornei australiani come tappe di avvicinamento al primo slam della stagione che lo vedrà per la prima volta affiancato dal nuovo allenatore Roig.

Australian Open: l’entry List delle qualificazioni

Nella giornata di ieri è stata pubblicata anche l’entry list delle qualificazioni degli Australian Open che si terranno sempre a Melbourne Park. Non ci sarà Fabio Fognini che ha mancato il ritorno tra i primi 100 e quindi non entrerà a far parte del tabellone principale in Australia ed ha deciso di rinunciare al torneo. Continua a sperare in un accesso diretto Flavio Cobolli, ma deve augurarsi nel forfait di 4 atleti che lo precedono. Al via alle qualificazioni ci sarà una pattuglia di 17 atleti italiani composta da: