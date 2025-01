Australian Open, Sonego è inarrestabile: liquida la pratica Tien e per la prima volta vola ai quarti di uno slam

Altra prova maiuscola di Lorenzo Sonego: contro la rivelazione Tien (che aveva battuto Medvedev) il torinese s'impone in 4 set e conquista i quarti

Per favore, non svegliateci: Lorenzo Sonego è come un razzo spedito in orbita e continua a regalarsi un Australian Open da sogno, a se stesso e ai tanti italiani che adesso sognano per davvero una semifinale tutta tricolore contro Jannik Sinner. Perché un Sonny così dominante e convincente è roba che non si vedeva da tempo: liquida la pratica Tien (che aveva battuto Medvedev) in quattro set per 6-3 6-2 3-6 6-1, torna tra i primi 40 al mondo e raggiunge per la prima volta in carriera il quinto turno di uno slam, dove ad attenderlo troverà uno tra Ben Shelton e Gael Monfils.

Occasione sfruttata: Tien deve sempre rincorrere

Learner Tien ha mandato a referto una delle imprese più belle di questo torneo, eliminando al quinto set Daniil Medvedev. E sarà stato forse proprio per la fatica accumulata (e la dose sconfinata di elogi), ma contro Sonego non è sembrato minimamente quello ammirato contro il russo qualche giorno fa, complice anche un fastidio alla coscia destra che l’ha condizionato e gli ha consigliato anche di chiedere l’intervento del fisioterapista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma merito anche di Lorenzo, che ha giocato una partita accorta ma sempre propositiva, consegnando pochissime chance all’avversario per provare a passare. Tanto che l’unico passaggio a vuoto di giornata è capitato all’inizio del terzo set, quando l’americano ha approfittato dell’unico game giocato veramente male al servizio dal torinese (sotto 0-40) per trovare il solo break della sua partita. Quel 12-1 di parziale a inizio terzo set è stato l’unico blackout di Sonego, che per il resto ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Un solo blackout nel mezzo di un Sonego dominante

Che fosse un’occasione più unica che rara Lorenzo lo sapeva da giorni, e puntuale s’è rivelata tale. Il break nel secondo gioco del primo set è stato il segnale che tutti i nottambuli italiani volevano vedere: Sonny in palla e Tien a rincorrere, anche perché la prima entra che è un piacere (90% dei punti vinti a fine partita!) e c’è da faticare soltanto nel non gioco, quando l’americano riesce a portare il torinese ai vantaggi (ma senza ottenere palle break).

Nel secondo, copione abbastanza simile: break nel terzo gioco (dove Tien sbaglia di tutto), altro break nel settimo, con l’inerzia tutta favorevole a Sonego. Che dopo quel passaggio a vuoto in avvio di terzo set si ricompone, sciupando un’opportunità per risalire in parità on serve nel quinto gioco e poi provando a far sudare il giovane rivale, che pure nei suoi turni di servizio si mantiene centrato e porta a casa il set.

Ma nel quarto si assiste all’esatto opposto in copia carta carbone di quanto visto nel set precedente: stavolta il 12-1 lo infila l’italiano, che scappa sul 3-0 e va vicinissimo al 4-0. Poco male: il doppio break arriva nel sesto gioco, quando Tien ormai ha già tirato i remi in barca. Con due ace nell’ultimo game (fanno 20 in totale) Sonego chiude i conti e si regala un favoloso quarto di finale. Per far ancor più la storia, citofonare derby in semifinale.