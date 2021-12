Australian Open, sono 18 gli italiani ammessi alle qualificazioni

15-12-2021 14:34

Sarà un gruppo di azzurri molto numeroso quello che prenderà parte alle qualificazioni degli Australian Open, primo torneo Slam della stagione in programma dal 17 al 30 gennaio prossimo.

Gli organizzatori infatti hanno diramato le entry list sia per il tabellone maschile che per quello femminile e, in virtù dei nomi ammessi, l’Italia potrà contare su ben 18 elementi.

Nel dettaglio, fra gli uomini saranno presenti Federico Gaio, Salvatore Caruso, Alessandro Giannessi, Gian Marco Moroni, Franco Agamenone, Roberto Marcora, Thomas Fabbiano, Flavio Cobolli, Lorenzo Giustino, Andrea Pellegrino e Filippo Baldi (out invece di poco Andrea Arnaboldi e Andrea Vavassori) mentre tra le donne spetterà a Martina Trevisan, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini, Giulia Gatto-Monticone e Federica Di Sarra provare a conquistare un posto nel main draw.

