Australian Open, sorprese Collins e Cornet: fuori Mertens e Halep

24-01-2022 09:15

Gli Australian Open 2022 segnano il ritorno a livelli d’eccellenza del tennis statunitense, almeno in campo femminile.

Dopo le qualificazioni ai quarti di Jessica Pegula e Madison Keys alla festa a stelle e strisce si è infatti unita anche la sorprendente Danielle Collins, testa di serie numero 27, che ha arrestato agli ottavi la corsa della belga Elise Mertens, numero 19 del seeding, sconfitta in tre set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.

Collins, che torna tra le prime 8 a Melbourne tre anni dopo l’exploit del 2019, quando si spinse in semifinale, battuta da Petra Kvitova, affronterà la francese Alizé Cornet, protagonista della sorpresa del giorno con il successo ai danni della rumena Simona Halep, testa di serie numero 14 e terza “vittima” della Cornet nel seeding dopo Garbine Muguruza e Tamara Zidansek.

Anche la francese si è imposta in tre set, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 facendosi così il miglior regalo possibile per i 32 anni compiuti venerdì e raggiungendo il miglior risultato della carriera in un torneo dello Slam.

Avanza anche, nel penultimo match del giorno, Iga Swiatek. La polacca, in rimonta, batte la rumena Cirstea per 5-7 6-3 6-3. Per lei si tratta dei primi quarti in Australia.

