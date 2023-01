Australian Open, Tsitsipas: "Bella notta, superba partita"

22-01-2023 14:02

Il greco Stefanos Tsitsipas ha superato gli ottavi di finale degli Australian Open dopo una battaglia di cinque set contro l’italiano Jannik Sinner. 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 il punteggio finale, col greco che alza parecchio il livello del servizio nel quinto set.

Queste le parole di Tsitsipas che analizzano la propria prestazione, riportate da OA Sport:

“È stata una partita lunga, un intero secolo su questo campo. Che bella notte. Superba partita. Condivido questi momenti con voi (si rivolge al pubblico, n.d.r.), siamo insieme a fare questo, io sto dando il massimo e non è facile. Avevo un avversario straordinario, che ha giocato un tennis incredibile nel terzo e nel quarto set. Sono rimasto calmo, come faceva una volta Rod Laver. Ho il volto che mi brucia per lo sforzo che ho profuso”.

Un commento anche sul suo avversario, Jannik Sinner:

“Jannik Sinenr ha giocato un gran tennis, non mi ha lasciato molte opzioni e sono contento di aver superato questo ostacolo. A un certo punto mi sembrava una montagna troppo alta da scalara. Ero incastrato in basso a questa montagna, ma ho aspettato e poi ho intravisto una possibilità: due volte avanti 40-0 sul suo servizio, ce l’ho fatta all’ultimo tentativo e poi ho vinto. Cercavo di analizzare quello che stava succendo. A lui piaceva giocare sulle mie palle piatte, ho cercato di modificare ma non è stato facile, non faceva errori. L’unica opzione era essere solido sul mio servizio e aspettare“.