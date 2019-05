Avvelenato cane di Trevisani, solidarietà bipartisan sul web

Solo ieri sera aveva urlato tutta la sua gioia per il calcio spettacolo regalato da Messi e dal Barcellona in Champions League ma quell’entusiasmo si è tramutato in amarezza infinita e dolore quando Riccardo Trevisani è tornato a casa dalla trasferta in Spagna. Il telecronista di Sky ha avuto una sorpresa amarissima: l’amata cagnolina è morta, assassinata proditoriamente da chi evidentemente ha approfittato dell’assenza del giornalista per avvelenarla.

IL TWEET – Trevisani ha voluto condividire su Instagram il suo dolore con un post commosso, con la foto del cane, in cui scrive: “Ce l’avete portata via, avvelenata con una polpetta bastarda e vigliacca. Come voi. Ma i 13 anni di amore, corse e coccole, resteranno nel cuore. Per sempre. Ciao Principessa Oly. Sei bellissima”.

I COMMENTI – Solidarietà bipartisan da parte dei tifosi di tutt’Italia. Non ci sono bandiere in questi casi: “Mi dispiace Ricky, un abbraccio. Tu resti comunque il miglior telecronista d’ Italia” o anche: ” Mi dispiace Riccardo ! Comunque siete i migliori tu e Lele“, oppure: “Queste persone sì che hanno un bidone della spazzatura al posto del cuore…meritano il peggio..”. L’indignazione è generale: “Riccardo anche il cane di mia nonna è stato avvelenato così, era un bellissimo pastore tedesco, posso capirti fratello!!” o anche: “Uomini che meritano il peggio della vita. Tu invece con quell’urlo al capolavoro di Messi sei stato straordinario. Grandissimo”. Un solo commento sgradevole e fuori dal coro: “Mi dispiace, anche perché sicuramente era leale molto più di Te…”.

SPORTEVAI | 02-05-2019 18:03