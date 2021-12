Azmoun verso il Lione: accordo tra le parti, manca il sì dello Zenit

11-12-2021 16:17

Sardard Azmoun si avvicina all’ Olympique Lione. L’attaccante iraniano attualmente in forza allo Zenit ha trovato l’intesa con il club francese già per il mese di gennaio.

Lo riferisce L’Equipe, ma lo stesso quotidiano sottolinea come a questo punto sia necessario trovare un’intesa tra i due club per far sì che la trattativa possa andare a buon fine.

L’accordo tra Azmoun e Lione è sulla base di un quadriennale. In caso di esito felice, l’iraniano si legherà ai francesi fino al 2026.

La richiesta dello Zenit è di 3 milioni di euro per cedere l’attaccante già a gennaio e monetizzare qualcosa dalla sua cessione.

Il Lione deve però prima vendere per poter fare un minimo di cassa e finalizzare l’operazione con lo Zenit.

