Bach: "Cancellazione Giochi mai un'opzione"

Il presidente del Cio Thomas Bach, in apertura della 138a sessione del Comitato Olimpico Internazionale in corso a Tokyo, ha ribadito che l’annullamento dei Giochi non è mai stato un’opzione: “Il Cio non abbandona mai gli atleti e la cancellazione di Tokyo 2020 non e’ stata mai un’opzione. L’anno scorso il Cio ha dovuto scegliere tra cancellazione o rinvio. La cancellazione sarebbe stata facile ma in effetti la cancellazione non e’ mai stata un’opzione per noi. Il Cio non abbandona mai gli atleti”.

“I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 daranno all’umanita’ fiducia nel futuro. Avevamo dubbi ogni giorno e abbiamo vissuto notti insonni. Dopo un lungo tunnel, ora davanti ai nostri occhi c’e’ un’uscita”.

OMNISPORT | 20-07-2021 10:35