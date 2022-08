Bagnaia a caccia del titolo: Tardozzi non esclude gli ordini di scuderia

22-08-2022 18:15

Si è aperta ufficialmente la caccia al leader del Mondiale Fabio Quartararo: Pecco Bagnaia ha vinto le ultime tre gare ma paga ancora un ritardo di 44 punti dal campione del mondo in carica, più in forma che mai nonostante una Yamaha inferiore alla Ducati.

Interrogato su possibili ordini di scuderia da parte dei piloti Ducati nei prossimi Gran Premi, il team manager Davide Tardozzi si è espresso in questi termini ad As: ” Vedremo, vedremo… Pensiamo gara per gara e capire cosa fare con ognuno di loro. D’ora in poi ci penseremo e sicuramente faremo qualcosa. Mi aspetto almeno altre tre vittorie in più da Pecco in questa stagione”.

“Il nostro obiettivo in Austria era mettere almeno un altro pilota tra Pecco e Fabio, ma Quartararo va chiamato per nome, campione. Fabio ha dimostrato anche in Austria che il numero uno non gli appartiene per caso”.