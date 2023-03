Bagnaia: "Feeling incredibile con la mia Ducati"

Il centauro piemontese ha parlato sui social in vista del weekend argentino

29-03-2023 19:08

Pecco Bagnaia punta al bis in Argentina dopo un esordio di Mondiale da favola in Portogallo. Il centauro della Ducati arriva alla tre giorni di Rio Hondo molto determinato: “Nel GP della scorsa settimana è stato tutto perfetto e spero che anche qui in Argentina accada lo stesso”.

“Rispetto a Portimão, dove avevamo fatto i test qualche settimana prima della gara, qui dovremo iniziare il nostro lavoro da zero, perciò sarà importante sfruttare bene ogni sessione”.

“In ogni caso sono ottimista – ha sottolineato il campione del mondo in carica della MotoGp -: il mio feeling con la moto al momento è incredibile perciò sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione”.