Bahrain-Victorious, Mohoric motiva la debacle avuta al Tour

Matej Mohoric ha finalmente scovato la ragione delle sue deludenti prestazioni all’ultimo Tour de France, corsa in cui, a differenza del 2021 in cui vinse due tappe, non è mai apparso in grandi condizioni di forma.

“Non mi sono sentito bene durante il Tour e anche dopo ho faticato a recuperare. Gli esami del sangue hanno rivelato un’infezione da covid asintomatica e potrei anche essere stato recentemente infettato dal virus Epstein-Barr” ha spiegato su Instagram lo sloveno, chiamato ora a staccare per un po’ per recuperare una forma accettabile per le ultime corse della stagione.

“Dovrò prendermi un po’ di riposo, spero di potermi sentire meglio in tempo per correre ancora prima della fine della stagione” ha chiosato speranzoso Mohoric.