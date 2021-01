Baldini: "Nicolussi Caviglia è un Cristiano Ronaldo in miniatura"

Doveva essere la sua prima vera stagione da protagonista in Serie A, ma purtroppo è già da considerarsi virtualmente conclusa.

Hans Nicolussi Caviglia ha riportato a metà dicembre, nel corso di un allenamento, una lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, cosa questa che ha sin qui bloccato a due il numero di presenze totalizzate nel corso dell’annata con la maglia del Parma (entrambe in Coppa Italia).

Per il talento il cui cartellino è di proprietà della Juventus le cose non sono andate propriamente come in molti avrebbero immaginato, tuttavia questo pesante contrattempo non influisce su quello che è il giudizio di molti.

Sono in tanti infatti a vedere nel giovane centrocampista, che lo scorso 13 ottobre ha anche fatto il suo debutto in Nazionale Under 21, un prospetto di assoluto valore ed anzi c’è anche chi per lui ha azzardato paragoni importanti.

Francesco Baldini, ex allenatore della Juventus Primavera, che ha avuto alle proprie dipendenze il talento attualmente in prestito al Parma, parlando a ‘Gazzetta.it’ ha esaltato il ragazzo classe 2000. “Su di lui, che dire: sembra un Cristiano Ronaldo in miniatura. Pensa al lavoro venti ore al giorno, è un esempio per gli altri”.

