Bale non pensa al ritiro: "Ho tante offerte"

05-06-2022 09:35

Conclusa la sua esperienza con il Real Madrid, Bale è pronto a rimettersi in gioco altrove. L’idea del ritiro non sarebbe contemplata assolutamente. Il gallese si sente ancora in grado di dare un contributo importante.

Dal ritiro della nazionale gallese, l’ormai ex giocatore del Real Madrid ha detto di avere tante offerte da valutare ma di volerlo fare dopo lo spareggio mondiale con l’Ucraina. Classe 1989, Bale avrebbe diversi estimatori in Premier League e delle offerte anche dalla MLS, massima competizione statunitense. Nelle prossime settimane si attendono novità.