Ballardini: "L'Inter? Una partita come le altre"

Cremonese ancora senza vittorie, il tecnico romagnolo carica la squadra: "Per noi tutte le gare sono fondamentali".

27-01-2023 18:46

Per Davide Ballardini è tempo di debutto allo Zini. Alla terza partita sulla panchina della Cremonese il tecnico romagnolo è ancora imbattuto, ma dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ai danni del Napoli il pareggio di Bologna ha rinviato ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato.

La classifica è drammatica e il calendario non aiuta perché nello stadio grigiorosso sarà di scena un’Inter ferita dal ko contro l’Empoli e decisa al riscatto.

Nella conferenza stampa di vigilia Ballardini, che ai nerazzurri lega il ricordo dell’unico trofeo vinto da giocatore, la Supercoppa Italiana nel 2009 alla guida della Lazio contro l’Inter di Mourinho che in quella stagione avrebbe poi fatto il Triplete, ha provato a caricare la squadra, che non può permettersi di fare calcoli: “Per noi tutte le partite sono importanti, il Bologna ha dei valori, l’Inter ne ha altri. Domani affronteremo una squadra riposata visto che hanno una rosa ampia

Il tecnico romagnolo ha poi parlato di mercato, rallentato dai rifiuti di diversi giocatori: “Tutti i ragazzi sono dentro alla squadra, tutti sono coinvolti e si danno da fare e questa è una base straordinaria, quindi direi che il gruppo è fortemente motivato. Poi è chiaro che bisogna metterci il lavoro, sulla fase difensiva e nella gestione del pallone. Per il mercato non sono preoccupato, prendere giocatori tanto per prenderli non mi interessa, vanno trovati elementi funzionali alle nostre esigenze e che hanno entusiasmo nel venire qui”.