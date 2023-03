Ballardini scagiona la Cremonese: "Puniti da episodi"

L'allenatore grigiorosso: "Nei primi 45' non meritavamo di essere sotto di due gol, nei secondi c'è stata una determinazione differente".

06-03-2023 21:30

La Cremonese manca la chance di accorciare sulle rivali dei bassifondi, ma Davide Ballardini catechizza i suoi principalmente per un difetto esibito al Mapei: “Nel primo tempo il Sassuolo si è ritrovato davanti nel punteggio, perché non siamo stati determinati e aggressivi su qualche episodio; la partita era in equilibrio, ma ci siamo trovati a rincorrere. un avversario bravo a gestire il pallone. Sul primo gol non è colpa di Carnesecchi, la palla è partita forte ed è arrivata più forte ancora, ma ogni errore è migliorabile se ti comporti come una squadra. Si è squadra quando rimedi a un errore di un compagno. Uno dei fattori del secondo tempo è stata la nostra densità”.

Le ultime sono riflessioni su qualche giocatore: “Chiriches ha riportato un guaio muscolare. Afena-Gyan è stato sostituito per aver peso con due punte centrali, ma l’impegno non è mancato, ha lavorato sotto il profilo della quantità. Hanno giocato quasi tutti nella rosa, a volte abbiamo pagato sotto il profilo mentale, come contro il Lecce dopo l’impresa di Roma”.