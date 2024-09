Balotelli al Palermo, la suggestione di mercato fa impazzire il web e spacca i tifosi rosanero

La pazza idea del club siciliano, riportare "SuperMario" nella città dove è nato nel 1990: c'è da vincere la concorrenza del San Diego e la diffidenza di numerosi fan.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La suggestione è bella forte: il ritorno di Mario Balotelli in Italia. Di più: il ritorno, da calciatore, nella “sua” Palermo, la città dove è nato il 12 agosto 1990. L’ultima “follia” di un mercato che sembra non avere fine – il termine dello scorso 30 agosto non vale per gli svincolati e SuperMario lo è a tutti gli effetti – ha in sé qualcosa di romantico. L’attaccante, 34 anni compiuti da poco, sarebbe pronto a scendere in Serie B pur di trovare l’agognato rilancio. E potrebbe farlo in una big a sua volta in cerca di riscatto, che insegue il ritorno in quella Serie A che manca da troppo tempo.

La Stampa: Balotelli al Palermo, affare possibile

A rilanciare e diffondere con involontaria prepotenza l’idea è stato un articolo pubblicato su La Stampa, a firma Nicola Balice. Il Palermo sulle tracce del ‘Bad Boy’, rimasto senza squadra alla conclusione dell’esperienza-bis con l’Adana Demirspor, la formazione della Super Lig turca con cui nella scorsa stagione ha messo a segno sette reti in sedici presenze. Ironia della sorte: per tante stelle che negli ultimi tempi si sono spostate dall’Italia alla Turchia, Balotelli potrebbe compiere il percorso inverso. L’idea di giocare per la squadra della sua città – è nato nel quartiere di Borgo Nuovo – lo intriga parecchio.

Mercato: SuperMario tra la Sicilia e San Diego

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il corposo ingaggio di SuperMario. E un’altra prospettiva a suo modo intrigante, quella di sbarcare in America. Balotelli, infatti, piace e non poco pure al San Diego, neonata formazione della MLS nordamericana. Qualche tempo fa era stata una big del Sudamerica, il Corinthians, a informarsi sulla possibilità di acquisizione del centravanti italiano. Poi la trattativa è tramontata. E oggi Mario è ancora senza squadra, sospeso tra la prospettiva di trasferirsi in Sicilia piuttosto che in California. O magari di aspettare qualche altra offerta allettante. Ma i tifosi del Palermo cosa ne pensano del possibile arrivo di Balotelli?

Palermo, tifosi divisi sul ‘Bad Boy’: che commenti

Spulciando tra i commenti nei vari forum di tifosi, si possono individuare con facilità due “partiti” tra i fan rosanero: uno di sostenitori entusiasti dell’ipotesi ‘Balo’, un altro invece di fieri oppositori. “Certo è….che se ben gestito, magari dandogli uno spazio da subentrante di 10-20 minuti, Balotelli potrebbe essere molto pericoloso“, scrive Carmelo. “Ottimo! Insieme a Lucioni, Sirigu e Baniya formerebbero un quartetto INPS FC niente male”, ironizza Giuseppe. “Mario ti aspettiamo a Palermo con tanto entusiasmo”, l’invito di Paolo. “Sei una rovina per te stesso e per le squadre che ti mettono sotto contratto”, taglia corto Danilo. “Non lo prenderanno mai, l’ingaggio è alto“, la sintesi di Alfredo.