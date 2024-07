Caressa: "Balotelli mi ha insultato quando gli ho chiesto una foto con mio figlio". Il retroscena in un libro

Il telecronista e conduttore racconta un episodio accaduto qualche anno fa a San Siro: la scortesia di Mario (di cui si attende una replica) e il dispiacere del piccolo Diego.

In un passaggio del suo ultimo libro, “Grazie, Signore che ci hai dato il calcio”, Fabio Caressa racconta senza troppi filtri uno spiacevole episodio avvenuto alcuni anni fa. Protagonisti lo stesso telecronista Sky, suo figlio Diego, all’epoca di appena otto anni, e Mario Balotelli. Che, per quello che riporta Caressa, rischia di passare davvero per “Bad Boy”: avrebbe infatti rifiutato di posare per una foto con Diego, rivolgendo anzi qualche insulto al suo papà. In attesa della replica o delle precisazioni di “SuperMario”, questa è la versione di Caressa.

Caressa e il figlio Diego incontrano Balotelli a San Siro

“C’è un episodio che non dimenticherò mai”, esordisce Fabio Caressa. “Non ho mai apprezzato i comportamenti di Balotelli in campo e fuori, e credo che non sia un buon esempio perché ha gettato al vento molte occasioni, sprecando il suo talento. Purtroppo, spesso, sono proprio quelli così che stuzzicano la curiosità del pubblico più giovane. Amichevole Italia-Spagna a San Siro, la FIGC, gentilmente, mi invita e mi regala un biglietto anche per mio figlio Diego, che all’epoca ha 8 anni”. Nel ventre di San Siro Caressa, Balotelli e il piccolo Diego verranno a contatto. Ed è qui che accadrà, secondo il telecronista e conduttore Sky, il ‘fattaccio’.

La richiesta di Caressa Jr: una foto con “SuperMario”

“Un’ora prima della partita siamo in sala Executive che approfittiamo dell’ottimo buffet”, prosegue Caressa nel suo appassionato racconto. “Tra una Coca-Cola e una mozzarella, Diego vede Balotelli. «Papà, voglio conoscere Mario!». Io faccio finta di niente… «Dai papà, voglio conoscere Mario.». E vabbè, si è padri. Mi avvicino a Balotelli con l’idea di chiedergli una foto con Diego, lui mi vede e fa quasi per andarsene”. Insomma, Balotelli avrebbe fatto finta di non vedere Caressa e suo figlio. Poi, però, incalzato, avrebbe dato vita a una reazione tutt’altro che cortese.

Niente foto e gli insulti: il racconto del telecronista Sky

La ricostruzione di Caressa è questa: “Io: «Ciao Mario, mio figlio Diego voleva conoscerti». Lui si trova davanti un bambino di 8 anni, che lo guarda con gli occhi che brillano, e tutto quello che fa è limitarsi a insultarmi per poi andarsene senza fare alcuna foto. Diego rimane malissimo, mi guarda e mi chiede: «Perché ce l’ha con te?». «Non lo so, Diego, ma ricordati, nella vita cerca di portare rispetto a tutti, sempre». Perché ci sono persone che sei libero di non amare e altre, invece, che anche litigandoci ti insegnano a vivere”.