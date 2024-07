Balotelli ubriaco a Lignano, la replica social dopo il video choc: "Dopo un'Italia così, la notizia sono io?"

Super Mario si difende sui social dopo il video che lo ritrae mentre barcolla per le strade di Lignano Lido, in provincia di Udine. L'ex numero 9 azzurro non ci sta: "Fate vedere tutto"

Balzato agli onori delle cronache per quella che qualche anno fa sarebbe stata definita una “balotellata”, con il video subito virale sui social che lo ritrae mentre barcolla e cade a terra in strada in compagnia di alcuni amici, Mario Balotelli, non accetta le critiche e si sfoga con un messaggio di disappunto che tira in ballo anche la disfatta dell’Italia agli Europei contro la Svizzera.

Balotelli invocato dai tifosi dell’Italia dopo l’eliminazione con la Svizzera

Dopo il ko con la Svizzera costato l’eliminazione da Euro 2024, in molti sui social hanno invocato il nome di Mario Balotelli per rianimare una Nazionale italiana che, anche nella rassegna continentale in Germania, ha confermato di avere un grosso problema a trovare la rete e, soprattutto, di farlo con i propri attaccati. Appena tre, infatti, i gol degli azzurri di Luciano Spalletti nelle quattro gare disputate all’Europeo. Gol che portano la firma di Bastoni, Barella e Zaccagni, non certo delle prime punte…

Il video di Balotelli che barcolla in strada

Peccato che, poche ore più tardi, Super Mario in tendenza ci sia finito per un video non certo edificante e che lo ritrae non certo in formissima con alcuni amici a Lignano Pineta, in provincia di Udine, proprio dopo Svizzera-Italia. Nel filmato, barcollando e ridendo, l’ex numero 9 azzurro finisce anche a terra e fatica a rialzarsi. Inevitabile e puntuale, attorno al classe 1990 scoppia l’ennesima polemica e si moltiplicano gli articoli.

Lo sfogo di Super Mario dopo le critiche

Un’attenzione mediatica che Balotelli dimostra di non gradire e a cui ha deciso di rispondere a suo modo via social: “Ci tenevo a dire che ho visto il video dove cado per terra con i miei amici, cadiamo per terra, ci rotoliamo, saltiamo, corriamo. Non vedo il problema di fare una serata con amici, ridere scherzare senza fare male a nessuno ed essere giudicato per che cosa? Perché non avete fatto vedere tutte le foto e i video che ho fatto con le persone? Sono stato disponibile con tutti. E, invece, dopo un’Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco? Ragazzi, dai su, pensiamo alle cose serie. Un abbraccio a tutti. Ciao”.

La frecciatina di Balotelli a Spalletti

Uno sfogo in piena regola, fatto, comunque, con il sorriso sulle labbra e con le stesse emoticon del cuore azzurro e della bandiera italiana utilizzate nella frecciatina inviata al commissario tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, proprio al termine di Svizzera-Italia. Al triplice fischio finale, Balotelli aveva, infatti, postato nelle storie Instagram il video del gol alla Germania nella semifinale europea del 2012 con l’iconica esultanza dei muscoli, commentando con un eloquente “Repeat”. Messaggio sibillino per la (ennesima) mancata convocazione.