Balotelli ancora senza squadra, dall’India arriva l’ennesimo rifiuto: i motivi del no dei Kerala Blasters

Nulla da fare per l'attaccante: sfuma anche l'ultima opportunità che lo avrebbe portato addirittura nel calcio indiano. Il giocatore paga soprattutto gli atteggiamenti avuti in passato.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Hummels ed Hermoso hanno trovato sistemazione in Italia, entrambi alla Roma. Ma l’esercito degli svincolati annovera ancora nomi illustri come Sergio Ramos, Pjanic oppure Adrien Rabiot. Cerca squadra anche Mario Balotelli, un tempo supereroe e oggi a 34 anni scartato persino dagli indiani del Kerala Blasters. Anche i rimpianti, ormai, non trovano più posto nel cuore del bresciano la cui carriera è sfiorita nonostante le enormi potenzialità che in tanti gli vedevano e le opportunità ricevute.

Il Kerala Blasters dice no

Mario Balotelli in India? No o almeno non al Kerala Blasters. Secondo quanto riportato da Marcus Mergulhao, giornalista del Times of India, l’attaccante italiano si sarebbe proposto alla formazione gialloblù con risposta però negativa. Alla base della decisione degli Elefanti le potenziali richieste di stipendio del giocatore e le troppe bizze fatte in carriera che ne avrebbero resa complicata la gestione. Insomma, in tutto il mondo conoscono le gesta in campo e fuori dell’ex interista.

Le ultime esperienze di SuperMario

Balotelli, intanto, continua a tenersi in forma in vista di una nuova possibile chiamata. La sua ultima esperienza è in Turchia con la maglia dell’Adanaspor mentre precedentemente aveva tentato fortuna in Svizzera con il Sion. Da tempo, invece, l’Italia gli ha chiuso le porte: è da tre anni ormai che non lo vediamo calcare i nostri campi col Monza ultima avventura tra l’altro in Serie B. Nei giorni scorsi si è parlato di una suggestiva ipotesi Palermo apparsa però fin da subito poco concreta.

Le balotellate gli sono costate caro

D’altro canto sono troppe le balotellate commesse per non tenerne conto. L’ultima è recentissima, datata lo scorso luglio quando l’attaccante si fece vedere barcollante nel centro di Lignano Pineta. Tutto partì nel 2010 quando il giocatore, all’epoca in forza all’Inter, gettò la maglia a terra in segno di protesta nei confronti dei fischi ricevuti dai tifosi. Il Manchester City e il Milan hanno provato poi a rimetterlo a nuovo ma non sufficientemente. Oggi ha lasciato l’idea a tutti di un talento sprecato e ammirato solo raramente.