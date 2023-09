Balotelli ci ritenta: SuperMario torna in Turchia, di nuovo all'Adana Demirspor

L'attaccante ex Inter e Milan, dopo un anno al Sion, è ritornato nel club turco: in panchina troverà Patrick Kluivert, al suo fianco in attacco ci sarà il portoghese Nani

15-09-2023 22:04

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Mario Balotelli torna in Turchia. È ufficiale il suo trasferimento all’Adana Demirspor, il club turco in cui ha giocato nella stagione 2021/2022 prima di trasferirsi in Svizzera, al Sion. In una nota su ‘X’ la società di Adana ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante per una stagione con opzione per un’ulteriore annata.

La carriera di Mario Balotelli

L’attaccante bresciano era reduce da una stagione molto travagliata, chiusa con soli 6 gol e una lunga serie di gossip per vicende esterne al campo di gioco. Ora il ritorno in Turchia: aveva già vestito la maglia dell’Adana nella stagione 2021-22, segnando 19 reti in 33 presenze. Ultimo approdo di una carriera tormentata, di un talento che senza alcun dubbio non ha reso quanto poteva. Dai primi passi al Lumezzane, l’approdo all’Inter dove diventa una stella. Poi la premier con la maglia del Manchester City, il ritorno in Italia con la maglia del Milan. La parentesi Liverpool (16 presenze e un solo gol), infine l’approdo in Francia con la Maglia del Nizza. Qui resta tre anni, e mette a segno 33 gol in 61 presenze, ma sono gli ultimi lampi di una carriera mai realmente decollata. La parentesi Marsiglia, il Brescia, il Monza, e poi l’Adana con la parentesi Sion nel mezzo.

Balotelli e i nuovi-vecchi compagni

A differenza di due anni fa, sulla panchina dell’Adana non c’è più Vincenzo Montella, bensì Patrick Kluivert, ex punta olandese di Barcellona, Ajax e Milan. In rosa, invece, spazio a Luis Nani, vecchia ala portoghese dello United passata anche per la Lazio, e l’ex milanista Mbaye Niang, volato in Turchia dopo un anno a Bordeaux. Presente anche Younès Belhanda, ex compagno di Supermario. Il capitano è Benjamin Stambouli, campione di Francia con il Montpellier nel 2012 (insieme a Giroud).

Supermario, quinta squadra dal gennaio 2019

“Il nostro club ha raggiunto un accordo con Mario Balotelli per 1 stagione +1 stagione (opzione)”, ha annunciato la squadra della Turchia meridionale allenata da Patrick Kluivert su X (ex Twitter) in una nota. L’attaccante italiano, 33 anni, aveva firmato un contratto biennale con l’FC Sion nell’agosto del 2022, l’undicesimo club della sua carriera e il quinto soltanto dal gennaio 2019, quando si era unito al Marsiglia nel tentativo di rilanciare la sua carriera. Super Mario, che vanta 36 presenze e 14 gol con l’Italia, giocherà dunque al fianco di Nani, che a luglio si è unito all’Adana Demirspor, attualmente decimo nella Super Lig turca.

Balotelli-Sion, contratto risolto consensualmente

Il ritorno in Turchia è stato preceduto dalla risoluzione consensuale del contratto con il Sion. Da tempo fuori rosa, il giocatore si stava allenando da solo dall’inizio del campionato. “Tutto si è risolto in un modo molto cortese con Mario. Il documento che abbiamo preparato è ora nelle mani dei nostri avvocati che dovranno formalizzarlo”, ha dichiarato Christian Constantin, presidente del club, secondo quanto riportano i media svizzeri. In 18 partite la scorsa stagione, Balotelli ha segnato sei gol e non è riuscito a impedire la retrocessione del Sion nella seconda divisione svizzera.