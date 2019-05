Balotelli escluso dalla Nazionale torna all'attacco

Roberto Mancini ha convocato ben 33 giocatori in vista della doppia sfida contro Grecia e Bosnia, in cui l'Italia proverà a ottenere risposte e conferme nell'ottica delle qualificazioni a Euro 2020. Ma tra tutti questi nomi non figura quello di Mario Balotelli, che in un'intervista concessa a 'Canal+' non ha nascosto tutto il proprio dispiacere. E ha anche lanciato qualche stilettata al suo antico maestro.

"Se non sono più in Nazionale certamente una parte di colpa è mia, visto che per esempio al Liverpool non ho giocato bene. All'epoca era giusto non convocarmi. Poi però ci sono state anche componenti diverse. E ora se non sono in Nazionale la colpa non è mia", il suo attacco.

"Non so se dipenda dal mio carattere, se dal fatto che non convocarmi sia più comodo, o se c'entra il razzismo", ha aggiunto 'SuperMario', che potrebbe aver salutato definitivamente il Marsigliae la Ligue 1, e che nella prossima stagione potrebbe fare ritorno in serie A. E sempre a proposito del tema del razzismo: "Il fatto che chi può farsi ascoltare prenda posizione è importante, per questo lo faccio. Credo sia importante anche per tutti coloro che vengono discriminati nella vita di ogni giorno".

"La cosa che non capisco è come non ci si ribelli sempre. Se io fossi allo stadio con mio figlio e sentissi il vicino che insulta qualcuno, magari perché nero o gay, gli tirerei le orecchie. Uscire dal campo? Si potrebbe anche fare, ma non è che dopo essermi allenato per un'intera settimana poi esco come un idiota. Più facile individuare l'idiota e mandare via lui", ha aggiunto Balotelli.

Quindi, parlando di calcio e soprattutto di calciomercato: "Vengo da una stagione positiva, chi mi critica non sa che non sono un attaccante che per caratteristiche pressa a tutto campo. Forse in campo sono un po' pazzo, perché voglio vincere sempre e sono istintivo. Ma fuori dal campo sono tranquillo. Brescia? Mi piacerebbe tornarci, ma non credo l'anno prossimo. Magari resterò a Marsiglia, non ne ho ancora parlato con la dirigenza".

SPORTAL.IT | 27-05-2019 21:50