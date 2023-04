Balotelli: “Sarebbe bello un giorno giocare nel Palermo”

L'attaccante che attualmente è nel campionato svizzero, fa sognare i tifosi rossoneri rispondendo a un tifoso

07-04-2023 12:37

Mario Balotelli vorrebbe tornare a giocare in Italia dopo l’esperienza che sta facendo in Svizzera, al Sion. E fa sognare i tifosi del Palermo con una risposta su Instagram a un tifoso che gli domandava di andare a giocare in rosanera, la città dove è nato prima di trasferirsi nel Bresciano.

“Sarebbe bello un giorno, sicuramente”. Queste le parole dell’attaccante sul social. Balotelli non sta disputando una grande stagione con il Sion, dopo un inizio promettente. E non è più stato convocato neanche da Roberto Mancini in Nazionale. Ripartire con il Palermo potrebbe essere una buona idea.