Balotelli vota Mourinho: "Farà grande la Roma"

18-11-2021 22:47

Invocato da più parti come possibile soluzione per i mali dell’attacco della Nazionale, nel corso della diretta Twich su OWCsport Mario Balotelli ha affrontato anche altri argomenti.

Il centravanti dell’Adana Demirspor ha glissato sull’argomento Nazionale, preferendo soffermarsi sulle (dis)avventure di un tecnico che conosce bene come José Mourinho, che sta vivendo un momento difficile con la Roma:

“Conoscendolo di sicuro sarà un periodo no, ma saprà tirare fuori la squadra – le parole di Balotelli – José ha sempre avuto il potere di creare una squadra super a livello di persone, che andava al di là dei valori tecnici. Gli serve del tempo, ma ha dimostrato di poter vincere anche indipendentemente dalla forza delle squadre, come ha fatto al Porto. A me la Roma piace tantissimo, ma con tutto il rispetto è normale che uno come Mourinho te lo aspetti al Real o al Bayern”.

Super Mario ha poi affermato come il rapporto con lo Special One, a dispetto di qualche screzio ai tempi dell’Inter, sia ottimo: “Non sto seguendo il calcio italiano, ma io, a differenza di quello che dicono tutti, ho un rapporto bellissimo con Mourinho. Ci siamo anche sentiti.

OMNISPORT