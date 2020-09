Banega ha chiesto scusa ad Antonio Conte

Lo scorso 21 agosto il Siviglia ha conquistato la sesta Europa League della sua storia battendo in una finale tiratissima l’Inter: uno ‘sgarbo’ di Ever Banega all’ex squadra, in cui militò nella stagione 2016/2017.

L’argentino si era reso protagonista di uno screzio in campo con Antonio Conte, pizzicato con una battuta di natura tricologica che non aveva fatto piacere al tecnico salentino.

Intervenuto oggi nella conferenza stampa d’addio al Siviglia (giocherà in Arabia Saudita con l’Al-Shabab), Banega ha fatto un passo indietro chiedendo scusa a Conte e giustificando quelle parole con l’elevata tensione di quel determinato momento della partita. “Era un momento caldo dell’incontro. A Conte chiedo scusa, se quello che gli ho detto gli ha dato fastidio”.

Banega, inoltre, è scoppiato in lacrime prima di congedarsi dalla sala stampa ed è stato abbracciato dal ds Monchi, colui che nel 2014 decise di puntarci su acquistandolo dal Valencia.

OMNISPORT | 11-09-2020 14:50