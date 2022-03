11-03-2022 21:47

Il Barcellona avrebbe trovato l’accordo per il nuovo difensore centrale. Come riportato dal giornalista Gerard Romero nel suo canale Twitch Jijantes, e ripreso da TMW, i catalani hanno chiuso con Andreas Christensen, difensore centrale del Chelsea.

Il danese, classe 1996, al Chelsea dalle giovanili tranne una parentesi al Gladbach dal 2015 al 2017, arriverà in Catalogna a parametro zero, dato che il suo contratto coi Blues scade in estate.

OMNISPORT