Barcellona, c'è Luuk de Jong per il dopo Griezmann

Porte decisamente girevoli in casa Barcellona nell’ultimo turbolento giorno di mercato: maturato l’addio di Griezmann, i blaugrana hanno definito l’acquisto del centravanti olandese Luuk de Jong.

L’attaccante ‘Orange’ arriva dal Siviglia con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022 ma per i catalani esiste un’opzione per riscattare il calciatore a titolo definitivo al termine della stagione.

È lui il prescelto per ereditare la casella lasciata libera da ‘Grizou’ – cavallo di ritorno in maglia Atletico – e di conseguenza pronto per mettersi a disposizione del connazionale Ronald Koeman dopo la sosta dedicata alle nazionali.

Inoltre, il club catalano si farà carico dell’intero stipendio dell’ex calciatore del PSV.

Affermatosi tra il 2014 e il 2019 con la maglia della formazione di Eindhoven dopo un discreto girovagare tra De Graafschap, Twente, Borussia M’Gladbach e Newcastle, è approdato in Liga nell’estate del 2019 vincendo l’Europa League al suo primo anno segnando una doppietta in finale contro l’Inter.

Con gli andalusi ha messo a referto 19 goal in 94 apparizioni ufficiali.

OMNISPORT | 01-09-2021 08:30