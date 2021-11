Barcellona, colpo durissimo: Sergio Aguero fuori tre mesi dopo il malore

01-11-2021 21:14

Tegola per il Barcellona, affidato da poco a Sergi dopo l’esonero di Koeman: l’attaccante dei blaugrana Sergio Aguero, uscito anzitempo nella partita contro l’Alaves per dolori al torace, dovrà rimanere fuori per almeno tre mesi, e tornerà quindi in campo a febbraio se tutto andrà bene.

Domenica i test clinici avevano evidenziato un’aritmia cardiaca per il Kun, e nella serata di lunedì è arrivato il report medico del club catalano: “Il giocatore è stato sottoposto ad un processo diagnostico e terapeutico da parte del dottor Josep Brugada e non sarà disponibile per i prossimi tre mesi, durante i quali verrà valutata l’efficacia del trattamento ai fini della guarigione”, è la nota della società, che finora non ha fornito ulteriori dettagli.

Sergio Aguero era arrivato a parametro zero in estate dal Manchester City, e aveva cominciato in ritardo la stagione per un infortunio al polpaccio. Quatto finora le partite disputate al Barcellona, con una rete.

