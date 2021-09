Barcellona: fiducia a tempo a Ronald Koeman

Ronald Koeman resterà al Barcellona almeno sino alla partita di sabato prossimo in trasferta contro l’Atletico Madrid. Lo riportano alcuni dei principali siti dei quotidiani sportivi spagnoli, secondo cui la società non vuole prendere “decisioni a caldo” dopo la seconda sconfitta nelle prime due partite della fase a gironi della Champions League. Dopo la disfatta di ieri contro il Benfica, il tecnico olandese si era lamentato di non sapere se avesse la fiducia del club e i vertici della società si erano riuniti nella notte per decidere sul suo destino.

La società valuterà se il ritorno di giocatori come Ansu Fati e Pedri in occasione della sfida al Wanda metropolitano potrà dare nuovo slancio alla squadra. Dopo l’incontro di sabato (quando Koeman non potrà comunque sedersi in panchina a causa di una squalifica) ci sarà una pausa di 15 giorni per la Nations League, durante la quale la società avrà tempo per prendere eventuali decisioni. Inoltre il prossimo 17 ottobre il consiglio di amministrazione si riunirà in assemblea, considerata una priorità assoluta dal club blaugrana.

OMNISPORT | 30-09-2021 15:00