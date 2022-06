Barcellona: Gavi rinnova mentre De Jong può partire

20-06-2022 14:09

Grandi movimenti anche per quanto riguarda il Barcellona, desideroso di tornare protagonista, si ain Liga che in Europa.

Ormai la trattativa per il rinnovo di Gavi pare essere arrivata ai dettagli. Secondo quanto riporta Sport, è stato trovato un accordo preliminare per un prolungamento con il 17enne spagnolo fino al 2026. Adesso si tratta solo di limare alcune situazioni e poi di mettere nero su bianco.

Se il giovane talento rimane, un altro potrebbe partire. C’è infatti da registrare una nuova offerta del Manchester United per Frenkie De Jong. Il centrocampista del Barcellona è un obiettivo concreto per la squadra inglese che vuole rinforzare il proprio organico per la prossima stagione. Come riporta il Daily Mail, i Red Devils sarebbero pronti ad una nuova offerta da 75 milioni di euro più bonus.

