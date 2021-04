Barcellona: i convocati di Koeman per "El Clasico"

Si avvicina sempre di più l’appuntamento con “El Clasico” di sabato sera: al Di Stefano di Valdebebas si troveranno di fronte Real Madrid e Barcellona in una sfida che deciderà chi avrà più chances di vincere il titolo in Liga. Dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid nell’ultimo turno di campionato, i giochi si sono completamente riaperti.

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, in vista del Clasico di domani (ore 21). Gerard Piqué e Sergi Roberto sono le due grandi novità. Il centrale non gioca dal 3 marzo in Copa del Rey, Sergi Roberto invece dal 3 febbraio. Entrambi i giocatori erano reduci da un infortunio e hanno subito una ricaduta. Assenti gli infortunati Ansu Fati, Coutinho e Neto.

PORTIERI: Ter Stegen, Iñaki Peña, Arnau Tenas

DIFENSORI: Dest, Piqué, Araujo, Lenglet, Umtiti, Mingueza, Jordi Alba, Junior Firpo

CENTROCAMPISTI: Sergi Roberto, De Jong, Busquets, Pjanic, Pedri, Ilaix Moriba, Riqui Puig

ATTACCANTI: Messi, Griezmann, Dembélé, Braithwaite, Trincao.

OMNISPORT | 09-04-2021 15:12