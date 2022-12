Barcellona, il ds Cruyff: “Per il rinnovo di Xavi ne parleremo al momento giusto”

09-12-2022 12:04

“Il rinnovo di Xavi? Non c’è fretta, ne parleremo al momento giusto”. Con questo parole Jordi Cruyff direttore sportivo del Barcellona, risponde alla domanda del Mundo Deportivo in merito alla situazione dell’attuale tecnico.

“Conosce meglio di tutti la piazza e lui stesso ha invocato calma, siamo a metà stagione si parlerà quando ci sarà da parlare; la rosa è cambiata e ci vuole tempo per inserire gli innesti nuovi, la genta talvolta dimentica troppo facilmente ma noi siamo contenti di lui”. “Eccezion fatta per l’eliminazione dalla Champions, abbiamo chiuso bene prima della pausa, certo si può sempre migliorare ma abbiamo trovato stabilità e vogliamo continuare così”.