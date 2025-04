Barcellona-Inter, a Capello e Boban il pari non basta: le critiche a Inzaghi nel post gara

I due opinionisti di Sky Sport si soffermano sui lati negativi della prestazione dei nerazzurri e sulle scelte dell’allenatore

L’Inter torna imbattuta da Barcellona, ritrova il gol, ferma la striscia di sconfitte e tiene aperta la lotta per l’accesso alla finale di Champions League, ma per Fabio Capello e Zvonimir Boban i nerazzurri non hanno giocato la partita perfetta. Anzi, Simone Inzaghi e i suoi giocatori hanno commesso alcuni errori che potrebbero pagare a San Siro.

Barcellona-Inter, le critiche di Capello e Boban

Il 3-3 di Barcellona fa felice l’Inter, che evita la quarta sconfitta di fila e soprattutto tiene i giochi per qualificazione alla finale di Champions League aperti, in vista della gara di ritorno al Meazza del prossimo 6 maggio. Per Fabio Capello e Zvonimir Boban, però, la squadra di Simone Inzaghi ha commesso qualche errore che le ha impedito addirittura di fare bottino pieno: errori che potrebbero pagare nella gara di ritorno a Milano.

Barcellona-Inter, Capello striglia Inzaghi e Calhanoglu

Capello apre la sua analisi facendo i complimenti all’Inter, sottolineando come i nerazzurri abbiano però recuperato la migliore condizione atletica, punto debole delle ultime uscite in campionato. Poi, però, l’ex allenatore passa a strigliare Simone Inzaghi: “Cosa non mi è piaciuto? Il cambio discutibile di Lautaro con Taremi: in quel momento serviva altro. Ad ogni modo Simone ha proposto una formazione coraggiosa”. Più avanti, Capello spiega meglio il suo pensiero: “Io avrei messo Frattesi, con la sua velocità e partendo da dietro avrebbe messo in difficoltà la difesa alta del Barcellona”.

Capello poi fa il nome di un altro bocciato. “Calhanoglu è mancato un po’, non è stato il giocatore importante di sempre, anzi è stato proprio sotto tono”, le parole dell’ex allenatore, che ha poi chiuso con una battuta sulla difesa. “Tre gol hanno beccato…”, ha evidenziato Capello.

Barcellona-Inter, Boban sulle pecche dei nerazzurri

Per Zvonimir Boban, invece, l’Inter avrebbe potuto fare meglio in ripartenza: è vero che i nerazzurri sono riusciti a segnare 3 gol al Barcellona, con un pizzico di qualità in più avrebbe potuto segnare qualche rete in più. “In due o tre occasioni bastava un ultimo passaggio un po’ più preciso”, si rammarica l’opinionista croato, che poi spiega come dal Montjuic non arrivino solo buone notizie per l’Inter.

“L’Inter sarà galvanizzata dal 3-3, ma dovrà anche essere preoccupata – ha sottolineato Boban -, stasera ha visto quello di cui può essere capace il Barcellona. Nel primo tempo l’Inter non l’ha mai vista e questo può succedere anche a San Siro. Dovranno essere ancora più attenti”. Poi, parlando del gol di Lamine Yamal Boban evidenzia un’altra pecca: “Lui è bravissimo, ma qui i centrali escono in ritardo”, il commento di Boban.