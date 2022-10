10-10-2022 10:05

Andres Iniesta, ex bandiera del Barcellona, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Barcellona-Inter, prevista per mercoledì 12 ottobre: “All’andata è stato un risultato molto molto negativo per il Barcellona viste le conseguenze che porta con sé per il ritorno. Le lamentele di Xavi? A mio parere le giocate di cui si parla sono state chiare, e vista l’importanza della partita quando le decisioni ti colpiscono negativamente accusi il colpo. In ogni caso, è vitale che il Barça possa vincere per restare vivo nella competizione. È una partita cruciale. L’Inter ha una grande squadra e per il Barcellona sarà complicato. Mi aspetto che il Barça prenda l’iniziativa e che l’Inter resti in attesa delle proprie opzioni. Ricordi del match del 2010? Decisamente negativi, per l’eliminazione e perché ero infortunato. Stavo male e non sapevo se sarei arrivato al Mondiale, quella sfida per me fu una delusione doppia. Al ritorno ricordo l’ambiente incredibile, il gol annullato a Bojan, la tensione”.