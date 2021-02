Barcellona, Koeman ci crede: "Possiamo ancora vincere la Liga"

Alla vigilia della partita contro l’Elche l’allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha provato a caricare la squadra in vista del rush finale della stagione.

I catalani sono distanti 8 punti dall’Atletico Madrid capolista e devono rimontare il 2-0 dell’andata in Coppa del Re contro il Siviglia per guadagnarsi la finale.

L’avventura in Champions, invece, sembra al termine dopo il 4-1 interno subito contro il Psg.

“Credo che possiamo ancora lottare per la vittoria del campionato – ha detto Koeman a ‘Barça Tv’ – Molto dipenderà dalle prossime due partite. Siamo ancora in corsa anche in Coppa del Re, quindi il momento della stagione è decisivo. Spiace dover giocare senza il supporto dei nostri tifosi”.

“Purtroppo nelle ultime partite ci è venuto a mancare il contributo dei nostri attaccanti. Griezmann viene da un mese molto positivo, mentre nell’ultima partita Dembelé ha fallito un paio di facili occasioni”.

Il tecnico olandese respinge poi al mittente le domande sul possibile arrivo nella prossima stagione di uno tra Kylian Mbappé e Erling Haaland: “Non è il momento per parlare di giocatori di altre squadre. Dobbiamo affrontare delle partite decisive e pensare solo a questo. Sono questioni che riguardano la società e il futuro presidente”







OMNISPORT | 23-02-2021 19:42