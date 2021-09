Barcellona, Koeman: "Dimettermi? Decide il presidente"

Il Barcellona di Ronald Koeman ha iniziato la stagione 2021/2022 con alti e bassi. Due vittorie ed un pareggio nelle prime tre di Liga, è arrivato però il pesante KO contro il Bayern Monaco all’esordio in Champions League. Il tecnico olandese ha parlato in conferenza stampa prima della partita con Granada, dicendosi fiducioso ma riconoscendo di essere in bilico:

“Sono tranquillo, fiducioso di vincere partite come abbiamo fatto dall’inizio della stagione. Abbiamo conquistato sette punti in tre partite, ora speriamo di recuperare giocatori per avere più gente a disposizione, perché so che dobbiamo vincere. Lo so bene, sono stato tanti anni a Barcellona e so che contano solo i risultati, nient’altro. Non ho alcun timore per il mio futuro, ma alla fine decide il presidente per conto del club”.

OMNISPORT | 20-09-2021 10:34