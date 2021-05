Barcellona: Koeman ricoverato in ospedale

Momento particolarmente ricco di tensione per il tecnico dei blaugrana Ronald Koeman. Dopo aver archiviato una stagione piuttosto difficile, l’allenatore olandese ha avuto un incontro con Laporta non più tardi di due giorni fa per fare un punto sul futuro.

Da quanto però si apprende da Fox Sports Mexico, Ronald Koeman è stato ricoverato e poi dimesso presso l’ospedale di Barcellona per un attacco di ansia. Un episodio avvenuto appunto mercoledì, il giorno dopo l’incontro con il CdA blaugrana e il presidente Laporta.

Lo ha annunciato lo stesso numero uno del club catalano nella lunga conferenza stampa odierna: “Al Barça non ci sono stagioni di transizione. Rispettiamo i risultati che abbiamo ottenuto e, come ho detto all’allenatore, valuteremo a fine stagione. Ho sempre trattato Ronald Koeman con il massimo rispetto. Ha avuto un problema che lo ha portato in ospedale, si sottopone regolarmente ad esami perché un anno fa ha avuto un infarto. Gli ho detto di calmarsi. Ci piace parlare chiaro, abbiamo deciso di incontrarci di nuovo la prossima settimana. Ha un contratto e questo gli dà tranquillità, non c’è fretta. Stiamo discutendo con calma, c’è rispetto e ammirazione nei suoi confronti. Mi piace perché possiamo dirci tutto, il suo comportamento è impeccabile”.

OMNISPORT | 28-05-2021 13:58