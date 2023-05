Barcellona-Messi, Laporta fa sognare i tifosi blaugrana

Il numero uno del club blaugrana sul possibile ritorno della Pulce: "Faremo tutto il possibile".

15-05-2023 09:29

Il Barcellona, per la 27a volta, è Campione di Spagna. Tanta felicità nell’ambiente blaugrana per un titolo che vale molto per il progetto cominciato con Xavi. Ora il popolo blaugrana attende la classica ciliegina sulla torta, ovvero il ritorno di Messi.

Laporta, numero uno del Barça, non ha fatto giri di parole sul possibile rientro di Messi: “Faremo tutto il possibile”, le sue parole riportate dal Mundodeportivo. La trattativa non pare affatto semplice. La Pulce ha tra le mani una proposta monster dall’Arabia Saudita. Bisognerà capire se, alla fine, le ragioni del cuore avranno la meglio su tutto il resto. Di sicuro, per quanto concerne l’argentino, l’avventura in Francia è al capolinea.